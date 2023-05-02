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Морозова Лидия Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозова
Имя
Лидия
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
13 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
5681. МОРОЗОВА, ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 30 л. Гр. г. Одессы;—Р. В. Т. Юго-Западн. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 13 марта 921.

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