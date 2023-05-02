Егоров Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20135. ЕГОРОВЪ, Михаилъ Васильевъ. Отс. ряд. (портн.), 56 л.; род. въ г. Костромѣ, гдѣ и прип. къ общ. мѣщ.; приг. Костром. Съѣзд. М. С. (въ 3 р.), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 23 Мая 1886 г.
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