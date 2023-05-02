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Лебедев Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
1855. ЛЕБЕДЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. б. Виленск г., Дисненск. у., Лесинск. в., д. Воропаево;—Московск. ГубРевтриб. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 1 г. 5 м. 18 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 нояб. 922.

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