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Балаева Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балаева
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
430. БАЛАЕВА, МАРИЯ ГРИГОРЬЕВН. 50 л. Гр. Даниловск. у., д. Чубарово; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Спекуляция, лиш. св. 1 г. Исп. 1 нояб. 919.

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