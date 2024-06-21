— Никита Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Никита
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129494. андреевъ, Никита (безъ фам.). К. Мамадыш. у., Ядыгерск. в., с. Нырья, 33 л.; — Казан. О. С., 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 31 Авг. 909.
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