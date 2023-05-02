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Боровский Григорий Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровский
Имя
Григорий
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
793. Боровский Григорий Моисеевич, 18 л., Новгородск. г., г. Тихвина. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/Х—26.

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