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Горелов Андрей Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горелов
Имя
Андрей
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
2056. ГОРЕЛОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 23 л., Ржевск. у., Коптевск. в., д. Песчалиновой. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/Ш—24.

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