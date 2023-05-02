Макаров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иван Васильевич

Макаров Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8514. МАКАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л., Кашинск. у., Троице-Нерльск. в. и с. Н. С. 6 уч. Кашинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 10 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.