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Карабанов Даниил Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карабанов
Имя
Даниил
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4107. КАРАБАНОВ ДАНИИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 17 л., Тарск. у., Нижне-Колосовск. в., с. Николаевского. Омск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ХІ—24.

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