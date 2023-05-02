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Егорова Агриппина Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егорова
Имя
Агриппина
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4343. ЕГОРОВА АГРИППИНА ЕГОРОВНА, 23 л., Бежецк. у., Новск. в., д. Белобородова. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 27 авг. 923.

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