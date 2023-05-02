Адамович Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамович
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44702. АДАМОВИЧЪ, МИХАИЛЪ ОСИПОВЪ. К. Звенигород. у., Боярск. в., с. Писаревки, 52 л.; — Звенигород. С. М. С., Кіевск. г., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Мая 905.
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