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Коньков Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коньков
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6444. КОНЬКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 45 л., Красноуфимск. у., Алтыновск. в. и с., Н. С. 4 уч. Красноуфимск. у., Ст. ст. 114, 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 окт. 923.

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