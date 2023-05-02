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Чагаровский Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чагаровский
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141045. ЧАГАРОВСКІЙ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Могилева-Подол., 23 л.; — К.-Подольск. О. С. 24 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 14 Окт. 909. | 907 61975 1655 У. | 904 93470 1655 У. | 902 113051 169 М. | 901 38615 172 М.

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