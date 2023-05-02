Лейкин Константин Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лейкин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8019. ЛЕЙКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Петровск. у., Александро-Юматовск. в., с. Н.-Озимка. Н. С. 8 уч. г. Саратова. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. в июле 923.
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