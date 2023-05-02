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Баллод Индрик Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баллод
Имя
Индрик
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45088. БАЛЛОДЪ, ИНДРИКЪ ПЕТРОВЪ. К. Венден. у., Старо-Дростенск. в., 70 л.; — СПБ. С. П., 177 М., 134, 135, 152 и 2 ч. 1700¹ У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 11 Мая 905.

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