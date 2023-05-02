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Пчелкина Анна Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пчелкина
Имя
Анна
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8076. ПЧЕЛКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА, Н. С. Дежур. Камер. г. Шуи. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 мая 923.

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