Федоров Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140448. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИППОВЪ (по прозв. Дутый). Лиш. ос. пр. изъ к. Осташков. у., Ждановск. в., д. Крапивни, 25 л., рд. въ г. Осташковѣ; — Тверск. О. С. 16/17 Мая 909, 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Окт. 909. | 903 60888 1655 У. | 901 51644 1655 У. | 99 15004 170¹ М.
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