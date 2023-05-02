Хайретдинов Джамалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайретдинов Джамалетдин

Хайретдинов Джамалетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хайретдинов
Имя
Джамалетдин
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140691. ХАЙРЕТДИНОВЪ, ДЖАМАЛЕТДИНЪ. К. Буинск. у., в. и д. Энтугановой, 21 г., рд. въ г. Симбирскѣ; — Симбирск. О. С. 9 Сент. 909, 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Окт. 909. | 908 65953 169 М. | 907 69741 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close