Романов Филипп Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Филипп Митрофанов

Романов Филипп Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Филипп
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
26 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
86863. РОМАНОВЪ, ФИЛИППЪ МИТРОфановъ (онъ же Романчукъ), 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каменецк. у., Городецк. в., с. Скотиняна; — Кіевск. О. С., Б Февр. 911, 152 и 1 ч. 1655 У. (2 прест.), арест. отд. 1 г. Исп. 26 Февр. 911. | 908 132566 169 М. | 906 91458 170¹ М. | 907 27768 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close