Ковалев Пимен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Пимен
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34713. КОВАЛЕВЪ, ПИМЕНЪ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Друи, Дисненск. у., 36 л. рд. т. же у., въ Калкунск. в.; — М. С. 5 уч. Газенп.-Гробин. окр. (во 2 р.; 1 р. Воен. С.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Нояб., счит. ср. съ 27 Окт. 907.
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