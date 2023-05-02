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Цибульский Петр Пахомович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цибульский
Имя
Петр
Отчество
Пахомович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
30149. ЦИБУЛЬСКИЙ, ПЕТР ПАХОМОВИЧ, 18 л. Гр. Сеннинск. у., Краснопольск. в., д. Николаевской; — Н. С. 5 уч. г. Омска. Присвоение, лиш. св. 1 г. Исп. 22 апр. 920.

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