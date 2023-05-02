Барабаш Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабаш
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45104. БАРАБАШЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. Каз. с. Леляковъ, Березайск. в., Переяслав. у., 21 г.; — З. Н. 3 уч. Переяслав. у., 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. и 20 дн. Исп. 12 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.