Андрейчиков Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрейчиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100541. АНДРЕЙЧИКОВЪ, ВАСИЛІЙ Дмитріевъ, 25 л. К. Гомельск. у., Марковск. в., с. Глубоцкаго; — Кіевск. О. С., 17 Іюня 911, 114, 152² и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 8 Іюля 911. | 24 Авг. 910 г. М. С. 12 уч. г. Кіева, 169, 6 и 8 п. 170 и 172 М., тюр. 6 м. | 909 129507 169 М. | 905 72282 169 М.
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