Богашев Константин Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богашев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130112. БОГАШЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Васильевъ. Мщ. г. Нерчинска, 23 л.; — Читинск. О. С., 152, 3 ч. 354 и 394 У., тюр. 2 м. Исп. 2 Іюля 909.
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