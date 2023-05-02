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Богашев Константин Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богашев
Имя
Константин
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
02 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130112. БОГАШЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Васильевъ. Мщ. г. Нерчинска, 23 л.; — Читинск. О. С., 152, 3 ч. 354 и 394 У., тюр. 2 м. Исп. 2 Іюля 909.

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