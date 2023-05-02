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Эмпахер Леон Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эмпахер
Имя
Леон
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
14 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8415. ЭМПАХЕР, ЛЕОН ИОСИФОВИЧ, 22 л. Гр. Владиславск. у., Святинск. в., д. Полобы; - Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. пр. з. с 22 июля. Исп. 14 авг. 919.

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