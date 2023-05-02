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Спиридонова Александра Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спиридонова
Имя
Александра
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29146. СПИРИДОНОВА, АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА, 27 л. Гр. Шенкурск. у., Великониколаевск. в., д. Фрушинской; — Н. С. 2 уч. Щенкурск. у. Самоупр., лиш. св. ½ г., по амн. от нак. освоб.

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