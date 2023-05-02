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Роздабаев Тихон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Роздабаев
Имя
Тихон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8287. РОЗДАБАЕВ ТИХОН ИВАНОВИЧ, 22 л., Лебедянск. у., Стрелецк. в Н. С. Дежурн. кам. г. Ростова н Д. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 4 апр. 923.

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