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Забулдаев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забулдаев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3284. ЗАБУЛДАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л., Жиздринск. у., Будской в., с. Речицы. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст. 205 п. «б». 206, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/ІІІ—24 

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