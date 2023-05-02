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Сколов Василий Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сколов
Имя
Василий
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11888. Сколов Василий Борисович, 20 л., Вятск. г., Слободск. у., Георгиевск. в. Н. С. 1 уч. Слободск. у. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 10 сент. 926.

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