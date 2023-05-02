Калихштейн Маер Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калихштейн
- Имя
- Маер
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82848. КАлИХШТЕЙНЪ, МАЕРЪ АБрамовъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ново-Александріи; — Варшав. О. С., 17 Дек. 910, 63 М., 1 14, 152, 152¹, 3 п. 1 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 1½ г., ст. зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 906 55638 2 ч. 1655 У. | 98 62425 172 М. | 902 107099 1655 У. | 92 31723 175 М. | 99 41320 170 М.
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