Швейковский Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швейковский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12699. ШВЕЙКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., рд. в г. Вильно. В. Т. Московск. окр. Ст. 1 ч. 66, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.
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