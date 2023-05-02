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Тарунов Михаил Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарунов
Имя
Михаил
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
29431. ТАРУНОВ, МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 24 л. Гр. Меленковск. у., Усадск. в.; — П. С. базы радиотелегр. форм. Должн. прест., лиш. св. 1 г. и 2 м. Исп. 5 марта 920.

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