Звягин Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звягин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4912. ЗВЯГИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г., Богучаровск. у., Березовск. в. и д. Н. С. 2 уч. г. Воронежа. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 12 дек. 923.
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