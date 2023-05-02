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Бондзеневский Владислав Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондзеневский
Имя
Владислав
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
71240. БОНДзеневскій, Владиславъ Антоновъ. Мщ. г. Люблина, 31 г.; — М. С. 1 уч. г. Плоцка, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Сент. 907.

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