Орсик Антонина Матвеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орсик
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Матвеева
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34279. ОРСИКЪ, АНТОНИНА МАТВѢЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Игуменск. у., в. и м. Узды, 60 л., рд. Слонимск. у., въ м. Дворцѣ; — Минск. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. К. Марта 905. | 902 89815 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 34089. | 96 95144 1655 У. | 94 73598 169 М. | 95 40637 169 М.
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