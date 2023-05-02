Хмельницкий Станислав Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмельницкий
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140830. ХМѢЛЬНИЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Карловъ. Мщ. м. Красилова, Староконстантинов. у., 24 л.; — Кіевск. С. П. 18 Марта 909, 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.
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