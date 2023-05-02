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Хмельницкий Станислав Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмельницкий
Имя
Станислав
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140830. ХМѢЛЬНИЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Карловъ. Мщ. м. Красилова, Староконстантинов. у., 24 л.; — Кіевск. С. П. 18 Марта 909, 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.

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