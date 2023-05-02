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Репников Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Репников
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8212. РЕПНИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 27 л. Саратовск. г., б. Дергачевск. у. Ершовск. в. и с. Н. С. 3 уч. б. Дергачевск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 июня 923.

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