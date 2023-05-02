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Лошкарев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лошкарев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8258. ЛОШКАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Бугульминск у., Варваринск. в., д. Анакава. В. Т. Западн. фронта. Ст. 180а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 ноября 923.

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