Денисов Андрей Денисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Денисович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2611. ДЕНИСОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ, 28 л., Псковск. у., Логазовск. в., д. Макарино. Н. С. 4 уч. Псковск. у. Ст. ст. 98, 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2/ХІ - 23.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.