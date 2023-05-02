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Мадалинский Станислав Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мадалинский
Имя
Станислав
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
84471. МАДАЛИНСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Александровъ, 23 л. К. Влодавск. у., гм. Воля-Верещинская, д. Замлынецъ; — Гм. С. 2 окр. Холмск. у., Люблинск. г., 30 Дек. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 84470.

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