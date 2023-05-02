Ляпин Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпин Алексей Ефимович

Ляпин Алексей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляпин
Имя
Алексей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
26110. ЛЯПИН, АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, 24 л. Гр. Тарусск. у., Троицк. в.; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 14 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.