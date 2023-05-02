Поройкова Евлампия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поройкова
- Имя
- Евлампия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7929. ПОРОЙКОВА ЕВЛАМПИЯ МИХАЙЛОВНА,37 л., Ярославск. у, Тургеневск. в., с. Яковлевской Свободы. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 69 ч. 2, 73, 77 ч 1, 83, лиш. св. 1 г. Исп. 8 марта 923.
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