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Поройкова Евлампия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поройкова
Имя
Евлампия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
08 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7929. ПОРОЙКОВА ЕВЛАМПИЯ МИХАЙЛОВНА,37 л., Ярославск. у, Тургеневск. в., с. Яковлевской Свободы. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 69 ч. 2, 73, 77 ч 1, 83, лиш. св. 1 г. Исп. 8 марта 923.

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