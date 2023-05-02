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Дорофеев Иван Логгинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорофеев
Имя
Иван
Отчество
Логгинов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
145413. ДОРОФЕЕВЪ, ИВАНЪ ЛОГГИновъ (младшій) (онъ же Пискаревъ.). Лиш. ос. пр. изъ к. Николаев. у., Рахмановск. в., с. Новоспасскаго, 24 л.; — Уральск. О. С. 1 и 2 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Сент. (1 ч. 1655 У. — арест. отд. 1 г.) и 10 Сент. 909 г. (арест. отд. 1 г. и 3 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Окт. 909. | 907 2435 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 2387. | 905 12442 169 М.

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