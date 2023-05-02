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Кочкин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочкин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6859. КОЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 55 л.. Иркутск. у., Окинск. в., с. Матвеевского, Иркутск. Губсуд, Ст. ст. 180, 184, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 13 сент. 923.

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