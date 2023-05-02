Степанова Клавдия Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанова
- Имя
- Клавдия
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8134. СТЕПАНОВА, КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА 28 л. Гр. Гжатск. у., Субботинск. в., с. Медвежева; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 7 сент. 921.
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