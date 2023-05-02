Зубарев Иван Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3051. Зубарев Иван Тихонович, 22 л., Семипалатинск. г. и у., Убинск. в., с. Рулино. Н. С. 5 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. ст. 1 ч. 114, 143, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ХІ—26.
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