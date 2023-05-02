Искандеров Абубакир Зейнуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Искандеров
- Имя
- Абубакир
- Отчество
- Зейнуллин
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65192. ИСКАНДЕРОВЪ, АбУбАКИРЪ Зейнуллинъ. Мщ. г. Стерлитамака, 35 л.; — Г. С. г. Стерлитамака, 16, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Авг. 907.
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