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Искандеров Абубакир Зейнуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Искандеров
Имя
Абубакир
Отчество
Зейнуллин
Дата исполнения приговора
10 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
65192. ИСКАНДЕРОВЪ, АбУбАКИРЪ Зейнуллинъ. Мщ. г. Стерлитамака, 35 л.; — Г. С. г. Стерлитамака, 16, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Авг. 907.

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