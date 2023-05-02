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Кузьменков Иван Викторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьменков
Имя
Иван
Отчество
Викторович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
5308. КУЗЬМЕНКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, 21 г., Гомельск. у., Чечерск. в., д. Каменки. Н. С. 9 уч. Гомельск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г. Исп. 2 окт. 923.

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