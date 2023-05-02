Сенников Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сенников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 15 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10527. СЕННИКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 22., Зарайск. у., Коровинск, в., д. Куликово. В. Т. Московск. окр. при 3 стр. корп. Ст. 205в, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15/ѴІІІ — 24.
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