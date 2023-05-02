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Григорьев Сергей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Сергей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
18 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3413. ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 43 л., Краснококшайск. к., Моркинск. в., д. Б. Кулеял. Н. С. 5 уч. Краснококшайск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 февр. 923.

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