Григорьев Сергей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3413. ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 43 л., Краснококшайск. к., Моркинск. в., д. Б. Кулеял. Н. С. 5 уч. Краснококшайск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 февр. 923.
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